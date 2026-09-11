Zašto kucamo u drvo i duvamo svećice? Koreni običaja sežu vekovima unazad
Iako živimo u vremenu u kojem se gotovo sve može objasniti naukom, pojedine navike opstale su generacijama. Te navike toliko su se uvukle u svakodnevicu da ih često radimo potpuno nesvesno.
Kucanje u drvo i duvanje svećica su među njima. Iza ovih običaja kriju se stara verovanja, strahovi i rituali kojima su ljudi nekada pokušavali da privuku sreću ili da se zaštite od nesreće.
Kucanje u drvo protiv neuspeha
Kada izgovorimo nešto lepo o svom životu, često odmah pokucamo u drvo kako ne bismo „izazvali sudbinu“. Ovaj običaj potiče iz veoma starih verovanja u kojima je drveće povezivano sa zaštitom i natprirodnim silama.
Dodirivanje drveta tako je vremenom postalo simboličan način da se loša sreća drži podalje. I danas mnogi ovaj pokret naprave automatski, čak i kada ne smatraju sebe sujevernima.
Duvanje svećica na rođendanskoj torti
Rođendan gotovo da je nezamisliv bez torte i svećica. Pre nego što ih ugasimo, zamislimo želju, a prema poznatom verovanju ona će se ostvariti ako uspemo da jednim dahom ugasimo sve svećice.
Sveće su kroz istoriju bile povezivane sa molitvama, željama i zaštitom, pa je ovaj običaj vremenom postao deo rođendanske tradicije koju danas prihvatamo kao nešto sasvim normalno.
Zajecaronline/24 sedam/N.S.
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