Zašto kucamo u drvo i duvamo svećice? Koreni običaja sežu vekovima unazad

Iako živimo u vremenu u kojem se gotovo sve može objasniti naukom, pojedine navike opstale su generacijama. Te navike toliko su se uvukle u svakodnevicu da ih često radimo potpuno nesvesno.

Kucanje u drvo i duvanje svećica su među njima. Iza ovih običaja kriju se stara verovanja, strahovi i rituali kojima su ljudi nekada pokušavali da privuku sreću ili da se zaštite od nesreće.

Kucanje u drvo protiv neuspeha

Kada izgovorimo nešto lepo o svom životu, često odmah pokucamo u drvo kako ne bismo „izazvali sudbinu“. Ovaj običaj potiče iz veoma starih verovanja u kojima je drveće povezivano sa zaštitom i natprirodnim silama.

Dodirivanje drveta tako je vremenom postalo simboličan način da se loša sreća drži podalje. I danas mnogi ovaj pokret naprave automatski, čak i kada ne smatraju sebe sujevernima.

Duvanje svećica na rođendanskoj torti

Rođendan gotovo da je nezamisliv bez torte i svećica. Pre nego što ih ugasimo, zamislimo želju, a prema poznatom verovanju ona će se ostvariti ako uspemo da jednim dahom ugasimo sve svećice.

Sveće su kroz istoriju bile povezivane sa molitvama, željama i zaštitom, pa je ovaj običaj vremenom postao deo rođendanske tradicije koju danas prihvatamo kao nešto sasvim normalno.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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