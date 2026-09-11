VUJIĆ NA FESTIVALU IMITACIJE U ZATVORU U SMEDEREVU: UČESTVUJU OSUĐENA LICA

Ministar pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić bio je danas sa direktorom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Miletom Jandrićem na Festivalu imitacije.

Osmi put se održava na ekonomiji Okružnog zatvora u Smederevu. Učestvuju osuđena lica.



Vujić je rekao da je slobodno vreme osuđenih važan segment. Humano izvršenje kazne je, kaže, na prioritetnom mestu.

Obratio se zvanicama iz pravosudnih organa iz Smedereva. Saopštenje je izašlo iz Ministarstva pravde. estival se drži van ćelije. Na imanju zatvora. Imitacija umesto monotonije. Država to predstavlja kao deo resocijalizacije.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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