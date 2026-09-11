VUJIĆ: VERA POMAŽE MLADIMA U KPZ DA PRONAĐU PRAVE VREDNOSTI

Ministar pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić bio je sa direktorom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Miletom Jandrićem na osveštanju Hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u KPZ za maloletnike u Valjevu. Liturgiju je služio episkop valjevski Isihije.



Poštujemo zakonsku obavezu i hrišćansku tradiciju da u svakom zavodu bude prostor za verske obrede, rekao je Vujić. Osuđena lica imaju pravo na posete sveštenika. Verske aktivnosti podržavamo ne samo zbog zakona. Vera pomaže da se pronađu prave vrednosti u životu.

Zahvalio je Eparhiji valjevskoj i dobrotvorima na prilozima za hram. Zavod je za 60 godina bio utočište za više od 20.000 mladih. Tu su nastavljali školovanje i dobijali sertifikate za zanimanja.

Jandrić kaže da hram treba mladima da ostave greške iza sebe i osmisle budućnost. Vrata su otvorena za verujuće.

Jedini je zatvor u Srbiji gde se izvršava kazna maloletničkog zatvora. Država to slika kao školu i crkvu u istom krugu.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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