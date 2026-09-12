Oženio se Hamad Međedović! Konačno pokazao svoju prelepu ženu!

Oženio se Hamad Međedović!
Srpski teniser Hamad Međedović potpisao je najvredniji „ugovor“ u životu, pošto se venčao svojom dugogodišnjom devojkom Ajšom.
Hamad je krio od javnosti svoju lepšu polovinu. Da je zaljubljen je otkrio tek 2024. godine, i to da je u vezi već tri i po godine. Tada nije hteo da otkriva identitet, samo je poručio „naša je“, kada je upitan da li je njegova devojka možda Špankinja, pošto je u to vreme često bio u Španiji.
Njegov prijatelj i dugogodišnji trener, Bogdan Obradović, objavio je fotografije i snimke sa venčanja koje je održano u dvorištu porodične kuće Međedović.
Sve je bilo uređeno kao u bajci, a objavljen je i snimak prvog plesa Hamada i Ajše koji će nesumnjivo biti jedan od najlepših parova Novog Pazara.
Pogledajte i kako je izgledalo Hamadovo venčanje i prvi ples:
View this post on Instagram
Podsetimo, Hamad Međedović je trenutno na 76. mestu na ATP listi i u ovom trenutku je treći reket Srbije, iza Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića.
Zajecaronline/Sport.org/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
Dodaj komentar