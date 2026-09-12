Oženio se Hamad Međedović! Konačno pokazao svoju prelepu ženu!

Oženio se Hamad Međedović!

Srpski teniser Hamad Međedović potpisao je najvredniji „ugovor“ u životu, pošto se venčao svojom dugogodišnjom devojkom Ajšom.

Hamad je krio od javnosti svoju lepšu polovinu. Da je zaljubljen je otkrio tek 2024. godine, i to da je u vezi već tri i po godine. Tada nije hteo da otkriva identitet, samo je poručio „naša je“, kada je upitan da li je njegova devojka možda Špankinja, pošto je u to vreme često bio u Španiji.

Njegov prijatelj i dugogodišnji trener, Bogdan Obradović, objavio je fotografije i snimke sa venčanja koje je održano u dvorištu porodične kuće Međedović.

Sve je bilo uređeno kao u bajci, a objavljen je i snimak prvog plesa Hamada i Ajše koji će nesumnjivo biti jedan od najlepših parova Novog Pazara.

Pogledajte i kako je izgledalo Hamadovo venčanje i prvi ples:

View this post on Instagram A post shared by ADA by Bogdan Obradovic 🎾 (@bogdan_obradovic_tennis_coach)

Podsetimo, Hamad Međedović je trenutno na 76. mestu na ATP listi i u ovom trenutku je treći reket Srbije, iza Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

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