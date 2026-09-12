Ambrozija na vrhuncu sezone: Visoke koncentracije polena očekuju se do kraja septembra

Ambrozija na vrhuncu sezone

Sezona ambrozije za mnoge građane donosi neprijatne simptome poput učestalog kijanja, curenja i zapušenosti nosa, svraba i suzenja očiju, a kod pojedinih osoba može doći i do pogoršanja simptoma astme.

Ambrozija najčešće cveta od kraja jula do kraja septembra, dok se najveća koncentracija njenog polena u vazduhu obično beleži tokom avgusta i početkom septembra. Toplo, suvo i vetrovito vreme pogoduje širenju polena, zbog čega osobe alergične na polen ambrozije tada treba da budu posebno oprezni.

Podaci Agencije za zaštitu životne sredine sa 27 mernih mesta širom Srbije pokazuju visoke vrednosti polena, što znači da su koncentracije u vazduhu na nivou koji kod osoba alergičnih na ambroziju mogu izazvati pojavu alergijskih simptoma.

Kako se zaštiti od polena ambrozije?

Jedan od najjednostavnijih načina da se smanji izloženost jeste izbegavanje boravka na otvorenom u periodima kada je koncentracija polena visoka.

Nosite maske i naočare

Osobama sa alergijom na polen ambrozije može pomoći i nošenje naočara tokom boravka napolju, dok maska koja dobro prijanja uz lice može smanjiti količinu polena koju udišu. U automobilu je preporučljivo držati prozore zatvorenim i redovno menjati filter kabine.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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