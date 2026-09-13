Pokemon karta vredna milion evra biće izložena u Milanu

Jedna od najređih Pokemon karata na svetu, čija se vrednost procenjuje na oko milion evra, biće izložena u Milanu od 16. do 18. septembra, povodom 30 godina postojanja ovog popularnog serijala, saopštio je organizator događaja, italijanska kompanija Kolekto.
Reč je o karti “No Rarity Symbol” iz 1996. godine, iz prvog japanskog izdanja, prenosi Milano tudej.
Biće izložena u sigurnosnoj vitrini u kiosku Edikolina na trgu Santo Stefano, koji će tokom trodnevnog događaja biti mesto okupljanja ljubitelja i kolekcionara Pokemona.
Posetioci će 16, 17. i 18. septembra moći da donesu svoje Pokemon karte, koje će besplatno procenjivati tim stručnjaka, uz informacije o njihovim karakteristikama, kvalitetu i kolekcionarskoj vrednosti.
Događaj organizuje italijanska kompanija Kolekto, koja se bavi ulaganjima u kolekcionarske predmete, od umetničkih dela i luksuznih satova, do sportskih memorabilija.
Program počinje u sredu, 16. septembra, od 16 do 21 časova, kada će biti održano otvaranje uz besplatno piće.
U četvrtak i petak, 17. i 18. septembra, od 18 do 21 časova biće organizovane posebne aktivnosti i procena karata koje donesu posetioci.
Zajecaronline/J.V.
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