Ambasade Srbije obaveštavaju građane kako da se prijave za glasanje u inostranstvu

Ambasade Republike Srbije počele su da obaveštavaju naše građane koji žive u inostranstvu kako mogu podneti zahtev. I to, da na vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar glasaju u inostranstvu.

Ambasada Srbije u SAD pozvala je državljane Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište u Srbiji, a koji borave u SAD, da podnesu zahtev najbližem diplomatsko – konzularnom predstavništvu Srbije za glasanje u inostranstvu. Prijave se mogu podneti najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska. Odnosno do ponoći 3. oktobra (lokalno vreme u Srbiji), odnosno do 03. oktobra do 18 časova po lokalnom vremenu u Vašingtonu.

Za glasanje u inostranstvu potrebno je podneti prijavu, bez obzira na to da li su se građani prijavljivali za glasanje na ranijim izborima.

“Popunjen i potpisan formular, zajedno sa kopijom važećeg pasoša ili lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu sa čipom, potrebno je dostaviti Ambasadi Srbije u Vašingtonu na e-mail izbori@serbiaembusa.org. Putem pošte slanjem zahteva na adresu Ambasade ili lično u prostorijama Ambasade, radnim danima, od ponedeljka do petka. Od 09:00 do 17:00 časova“, navedeno je u obaveštenju na sajtu Ambasade.

Ambasade Srbije obaveštavaju građane kako da se prijave za glasanje u inostranstvu

Adresa Ambasade je Embassy of the Republic of Serbia, 1333 16th Street NW, Washington DC 20036

Ambasada Srbije u Londonu takođe je objavila obaveštenje u kome se navodi da državljani Srbije koji imaju biračko pravo. Ako nisu upisani u jedinstveni birački spisak (JBS) neophodno je da podnesu zahtev za upis u JBS u Srbiji istovremeno sa zahtevom za upis u birački spisak podataka da će birač glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u JBS se može podneti i direktno preko portala eUprave. Ukoliko osoba ima nalog na portalu eUprave i istom pristupa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Ili putem mobilne aplikacije ConsentID.

Državljani Srbije koji imaju biračko pravo, a upisani su u jedinstveni birački spisak u Srbiji mogu da podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će birač glasati u inostranstvu.

Zahtevi se dostavljaju Ambasadi Srbije u Londonu na e-mail:izbori.london@mfa.rs ili alternativno se mogu dostaviti lično. Ili preporučenom poštom na adresu Ambasade – 28 Belgrave Square, London, SW1X 8QB).

Adresa Ambasade Republike Srbije je Samoilova br. 34, 1000 Skopje, Republika Severna Makedonija.

Obaveštenja su do sada objavile i ambasade Srbije u Bugarskoj i Švajcarskoj.

Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je u četvrtak da državljani Srbije koji imaju boravište u inostranstvu mogu do 3. oktobra u ponoć podneti zahtev. Da se u jedinstveni birački spisak upišu da će, na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar. Glasati i iskoristiti svoje biračko pravo u inostranstvu.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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