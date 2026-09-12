MOL 25. septembra isplaćuje dividende za poslovnu 2025. u iznosu oko 664,5 mln evra

Mađarska naftna kompanija MOL donela je na današnjoj skupštini akcionara odluku da 25. septembra isplati dividende u ukupnom iznosu oko 664,2 miliona evra za poslovnu 2025. godinu.

Bruto dividenda po jednoj akciji iznosi 0,87 evra, navodi se u dokumentu objavljenom na Budimpeštanskoj berzi.

Kompanija trenutno direktno i indirektno poseduje 59.940.753 običnih akcije serije “A” i 578 običnih MOL akcija serije “C”, a očekuje se da se ovaj broj neće promeniti do dana preseka za isplatu dividende.

MOL će izvršiti usklađivanje evidencije akcionara, pri čemu je datum preseka za utvrđivanje vlasništva 16. septembar 2026. godine.

Shodno tome, MOL akcije koje daju pravo na dividendu za 2025. godinu mogu se poslednji put kupiti 14. septembra 2026. godine na Budimpeštanskoj i Varšavskoj berzi.

Pravo na dividendu imaju fizička i pravna lica koja su na dan preseka, 16. septembra 2026. godine, vlasnici MOL akcija, pod uslovom da je njihov računovođa (brokerska kuća ili banka koja vodi račun) zatražio njihov upis u registar akcionara.

Pravo na dividendu zastareva po isteku pet godina od dana početka isplate dividende.

U slučaju da se dividenda podigne nakon 25. septembra 2026. godine, kompanija nema obavezu plaćanja kamate na iznos dividende.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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