Vilagoš peta u bacanju koplja na Ultimativnom SP u Budimpešti

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je peto mesto u bacanju koplja na Ultimativnom Svetskom prvenstvu u Budimpešti. Vilagoš je najbolji rezultat ostvarila u prvoj seriji (61,37). Pobedila je olimpijska šampionka Japanka Haruka Kitaguči sa nacionalnim rekordom 68,92.

U finalu skoka udalj Srbiju je predstavljao Luka Bošković, koji je u prvoj seriji skočio 7.66 metara. U drugom pokušaju napravio je prestup, nakon čega je, prema formatu takmičenja u kojem se posle druge serije smanjuje broj učesnika, završio nastup na osmom mestu.

Bošković se i na ovom takmičenju našao u društvu same svetske elite, a pobedu je odneo olimpijski i svetski šampion Miltiadis Tentoglu iz Grčke skokom od 8.35 metara, ispred Bugara Božidara Sarabojukova, koji je skočio 8.34 metra.

Srbija je tako posle prva dva dana Ultimativnog prvenstva sveta zabeležila značajne plasmane u konkurenciji najboljih atletičara planete. Dan ranije Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju u skoku uvis, čime je Srbiji donela odličje na premijernom izdanju ovog takmičenja.

Nastupi naših atletičara u Budimpešti još jednom potvrđuju kontinuitet Srbije u samom vrhu svetske atletike i prisustvo nove generacije na najvećoj međunarodnoj sceni.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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