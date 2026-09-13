SKANDALČINA! RAZVELI SE ZBOG VIKTORA? PROCURILA INFORMACIJA: Marija Mikić saznala za AFERU Pantića i Živojinovića, a njih dvojica se čak više ni ne kriju? (FOTO)

SKANDALČINA!

Pevačica Marija Mikić navodno je saznala za aferu Jovana Pantića i Viktora Živojinovića.

Njih dvojica se, tvrde izvori sa mreža, više ni ne kriju.

Naime, na Instagramu je Pantić objavio selfi sa skijališta. Pored njega je Živojinović, tagovali su se, a emotikon srca nije izostao

SKANDALČINA!

Na drugoj natpis “Sve znas”.

Podsetimo, Marija i Jovan razveli su se posle kratkog braka. Imaju Đurđu i Miliju. Pevačica je javno rekla da su ih putevi i prioriteti odveli na suprotne strane.

Kako se šuška, Mariji je navodno smetao upravo odnos Pantića i Živojinovića, a njih dvojica se, kako se čini, više ni ne kriju.

Kada je saznala za aferu, povratka više nije bilo. Uprkos svemu, njih dvoje i dalje komuniciraju oko dece koja su im na prvom mestu.

Zajecaronline / N.Š.

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