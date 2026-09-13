Tri slučaja virusa Zapadnog Nila potvrđena u departmanu Loara Atlantik, u Francuskoj

Francuska Regionalna zdravstvena agencija (ARS) saopštila je danas da su otkrivena tri slučaja zaraze virusom Zapadnog Nila kod ljudi u departmanu Loara Atlantik, na zapadu Francuske, što ukazuje na povećanu cirkulaciju ovog virusa u toj zemlji.
“Otkrivanja autohtonih slučajeva zaraze kod ljudi u regionu Pei d-la Loar ukazuju na cirkulaciju virusa Zapadnog Nila u regionu i zahtevaju pojačan oprez zdravstvenih radnika i stanovništva”, navodi se u saopštenju ARS, prenosi televizija BFM.
Prvi slučaj zaraze ovim virusom u Francuskoj otkriven je tokom leta 2025. godine, u regionu Provansa-Alpi-Azurna obala.
Te godine u kontinentalnom delu Francuske registrovana su 62 slučaja zaraze kod ljudi.
Ovo je prvi put da je slučaj zabeležen u regionu Pei d-la Loar, što, prema navodima ARS-a, ukazuje na “lokalnu cirkulaciju virusa zbog koje je potrebno pojačati otkrivanje slučajeva i nadzor”.
Virus Zapadnog Nila uglavnom prenose ptice, a na ljude se prenosi ubodom zaraženog komarca iz roda Culex, koji najčešće ujeda noću.
U većini slučajeva zaražene osobe nemaju simptome. Virus može da izazove sindrom sličan gripu, praćen, između ostalog, povišenom temperaturom, glavoboljom i bolovima u mišićima.
U oko jedan odsto najtežih slučajeva virus Zapadnog Nila može da izazove neurološke komplikacije, koje mogu da ostave trajne posledice, a u nekim slučajevima mogu da imaju i smrtni ishod.
Zajecaronline/J.V.
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