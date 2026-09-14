Narednih dana jutra sveža, dnevna temperatura biće u okviru prosečnih vrednosti

Prolazno naoblačenje koje je ujutru i prepodne zahvatilo Vojvodinu, zapadnu i i jugozapadnu Srbiju, tokom dana proširiće se i na ostale krajeve.

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji. Uveče i tokom noći padavine će zahvatiti i zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °С.

Narednih dana jutra će biti sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovo doba godine, u većini mesta od 23 do 29 °С. Tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo, saopštava Republički hidrometeorološki zavod.

U utorak se pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 10° C, maksimalna dnevna 26° C.

Zajecaronline/N.S.

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