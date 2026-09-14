14. septembar donosi zanimljive promene: Blizanci u centru pažnje, a nekome stiže veliki preokret

Evo šta su vam zvezde spremile

Ovan

Pred vama je dan u kojem ćete morati da pokažete strpljenje. Na poslu možete dobiti vest koju dugo očekujete, ali nemojte odmah donositi zaključke. U ljubavi vas očekuje razgovor koji može razjasniti mnogo toga. Slobodni Ovnovi mogli bi da privuku pažnju osobe koju do sada nisu posmatrali na taj način.

Bik

Bikovima 14. septembar donosi stabilniju situaciju na finansijskom planu. Moguće je da ćete dobiti novac koji niste očekivali ili informaciju koja vam vraća osećaj sigurnosti. U ljubavi ćete želeti konkretne odgovore, a partner bi mogao da vas iznenadi iskrenošću.

Blizanci

Blizanci će biti u centru pažnje. Telefonski poziv ili poruka mogu potpuno promeniti vaše planove. Na emotivnom planu moguće je iznenađenje od osobe iz prošlosti. Pazite kome poveravate svoje planove jer neko iz okruženja nije toliko dobronameran koliko se predstavlja.

Rak

Rakovi ulaze u dan pun emocija. Partner može pokrenuti temu koju ste dugo odlagali, a slobodni pripadnici znaka mogli bi da dožive susret koji ostavlja snažan utisak. Na poslu ćete morati da završite nešto što ste ranije odlagali.

Lav

Lavovima stiže prilika da pokažu koliko vrede. Moguće je priznanje, pohvala ili ponuda koja će vam prijati. U ljubavi nemojte pokušavati da kontrolišete svaku situaciju. Ako ste slobodni, očekuje vas zanimljivo poznanstvo.

Devica

Device će imati osećaj da se stvari konačno pomeraju sa mrtve tačke. Ono što vas je dugo brinulo počinje da dobija rešenje. U ljubavi budite otvoreni jer partner možda želi da vam kaže nešto važno. Slobodne Device mogu dobiti poruku koja će ih iznenaditi.

Vaga

Vage očekuje emotivno veoma zanimljiv dan. Neko bi mogao da vam prizna osećanja ili pokaže da mu je mnogo više stalo nego što ste mislili. Na poslovnom planu ne ulazite u rasprave sa kolegama jer bi mala nesuglasica mogla da preraste u veći problem.

Škorpija

Škorpije bi 14. septembar mogle dugo da pamte. Pred vama je situacija koja otkriva nečije pravo lice. Nemojte se plašiti promena jer vam upravo one mogu doneti nešto mnogo bolje. U ljubavi sledi trenutak koji će vam potvrditi da ste bili u pravu.

Strelac

Strelčevi žele promenu i konačno dobijaju priliku da je naprave. Mogući su planovi za putovanje, novi poslovni dogovor ili susret sa osobom koja dolazi iz drugog grada. U ljubavi vas očekuje više spontanosti.

Jarac

Jarčevi će morati da se izbore za ono što žele. Neko na poslu može pokušati da umanji vaš trud, ali rezultati će govoriti sami za sebe. U ljubavi ne krijte ono što osećate. Partner očekuje konkretnost, dok slobodni Jarčevi mogu upoznati veoma zanimljivu osobu.

Vodolija

Vodolije očekuje neočekivani obrt. Plan koji ste napravili može se promeniti u poslednjem trenutku, ali upravo to može ispasti dobro za vas. Na emotivnom planu neko iz vašeg okruženja mogao bi otvoreno da pokaže interesovanje.

Ribe

Ribe će biti posebno intuitivne. Ako imate osećaj da nešto nije kako treba, nemojte ignorisati unutrašnji glas. Na poslu možete dobiti informaciju koja vam daje prednost. U ljubavi sledi smirivanje tenzija i mogućnost novog početka.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!