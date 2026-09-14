„Strong-Man” Premijer liga Srbije održana u Zaječaru

Na Gradskom trgu u Zaječaru, 13. septembra, održano je takmičenje snage i izdržljivosti „Strong-Man”, koje je okupilo najbolje strongmene iz Srbije i regiona. Nadmetalo se deset takmičara, pet iz Srbije, dvojica takmičara iz Bugarske i tri takmičara iz Rumunije, sa jednim jasnim ciljem – da pokažu ko je najjači.

Predsednik Strongman saveza Srbije, Zoran Stojić, naveo je: „Imamo šest atraktivnih disciplina. Jedna je vučenje kamiona od 8 tona, druga je prevrtanje gume od 400 kilograma, treća je nošenje kofera od po 250 kilograma, četvrta je dizanje balvana od 110 kilograma, peta je Konanov točak. Poslednja, šesta disciplina je piramida”.

Takmičenje u Zaječaru bilo je ujedno i završnica celogodišnjeg nadmetanja. Bodovi su se sakupljali tokom cele godine, a za takmičare je ovo bio trenutak da sav trud i mesece pripreme pretoče u konačan rezultat.

Aleksandar Savić iz Sombora objasnio je da je za uspeh u ovom sportu pored izuzetne fizičke spreme i snage, jako bitan fokus, ali i mentalna disciplina.

Nakon svih izazova i borbe za svaki bod, titula najjačeg pripala je Davidu Tomiću iz Kučeva.

Organizator takmičenja je Sportsko udruženje “Zaječar” u saradnji sa “Strong-man” savezom Srbije, uz pokroviteljstvo grada Zaječara.

Zajecaronline/N.S.

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