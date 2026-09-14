Sportski ponos Grljana: Prijem za pobednike Seoskih igara Sportskog saveza Srbije

Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović priredio je prijem za pobednike Seoskih igara Sportskog saveza Srbije, ekipu Grljana. Ekipa Grljan je na završnom takmičenju u Kučevu osvojila šampionsku titulu. Pored pobedničkog pehara, Grljanci su osvojili i veoma vrednu nagradu – izgradnju sportskog terena za rukomet i mali fudbal u svom selu, dar organizatora iz Sportskog saveza Srbije.

Ekipa najvećeg zaječarskog sela je posle dva dana nadmetanja zauzela prvo mesto, ostavivši iza sebe još pet učesnika velikog finala, kao i više od 40 sela iz cele Srbije, koliko ih je započelo ovogodišnje takmičenje.

Zajecaronline/Grad Zaječar/N.S.

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