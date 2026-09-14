Velika vest za penzionere: Danas leže na račun uplata jednokratne pomoći

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da je država danas na račune gotovo dva miliona građana Srbije uplatila jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu oko 50 milijardi dinara.

“Ovo je velika vest za sve naše penzionere. Danas smo na njihove račune uplatili jednokratnu pomoć koju smo i obećali. Neki penzioneri dobili su 35.000 dinara, drugi 27.500, a neki 20.000 dinara”, rekao je Mali novinarima nakon obilaska Kluba za stare na Banjici.

Mali je dodao da su jednokratnu pomoć dobili i korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka. Kao i borci koji primaju borački dodatak.

“Ono što smo obećali, to smo ispunili i to je deo velikog programa, dakle, podrške onima za koje smatramo da su najugroženiji”, naglasio je ministar finansija u tehničkom mandatu.

Mali je podsetio i da od 1. decembra sledi i povećane penzije za 7,5 odsto i plata u javnom sektoru za osam odsto. Dok će zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobiti povećanje od 12 odsto.

Prema njegovim rečima, građane naredne nedelje očekuje i isplata po 6.000 dinara svim punoletnim građanima, za koju se do sada prijavilo oko 1,53 miliona ljudi.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.