SAŠA MIRKOVIĆ I HYPE PRODUKCIJA POMERAJU GRANICE! Uskoro premijera filma „Prije s*ksa i poslije kiše”, velika glumačka imena deo ambicioznog projekta (VIDEO)

SAŠA MIRKOVIĆ I HYPE PRODUKCIJA POMERAJU GRANICE!
Hype produkcija završila je rad na novom filmu „Prije seksa i poslije kiše“, koji potpisuju reditelj Enver Puška i direktor Hype produkcije Saša Mirković. Spoj autorske vizije, snažne producentske podrške i upečatljive glumačke ekipe donosi projekat kojim Hype dodatno učvršćuje svoje mesto u regionalnoj filmskoj industriji.
Već na samom početku pažnju javnosti privukao je dolazak poznatog glumca Filipa Gelje u Beograd. Holivudska zvezda se, rame uz rame sa svojim ocem, proslavljenim bosanskohercegovačkim glumcem Jasminom Geljom, pojavljuje u ovom filmskom ostvarenju.
Deo ekipe su i Tarik Filipović i Ivana Dudić, kao i brojni drugi glumci. Upravo ovakva podela uloga govori o ambiciji da „Prije seksa i poslije kiše“ privuče pažnju široke publike.
Posebno mesto u realizaciji projekta pripada Saši Mirkoviću, čija spremnost da podrži velike ideje i okupi ljude oko zajedničkog cilja predstavlja važan oslonac Hype produkcije. Završetak filma još je jedan konkretan rezultat njegovog producentskog angažmana i odlučnosti da ambiciozne zamisli pretvori u završena dela.
@sasamirkovicofficial Uskoro premijera novog filma „Prije s*ksa i poslije kiše“. Hvala puno na saradnji svim članovima ekipe, na čelu sa rediteljem Enverom Puškom i izvršnim producentom Memom Haljevcem. #sasamirkovic #trailer ♬ original sound – Saša Mirković
Uz rediteljski potpis Envera Puške i Mirkovićevu producentsku podršku, „Prije seksa i poslije kiše“ objedinjuje kreativnu energiju i ambiciju koja prevazilazi regionalne okvire. Hype ovim projektom pokazuje koliko je važno ulagati u autore, glumce i priče koje imaju potencijal da pronađu put do različitih publika.
Završetkom rada na filmu zaokružen je veliki posao čitave ekipe, a publiku uskoro očekuje premijera ostvarenja koje već svojim naslovom i glumačkom podelom budi radoznalost.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar