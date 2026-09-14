SAŠA MIRKOVIĆ I HYPE PRODUKCIJA POMERAJU GRANICE! Uskoro premijera filma „Prije s*ksa i poslije kiše”, velika glumačka imena deo ambicioznog projekta (VIDEO)

SAŠA MIRKOVIĆ I HYPE PRODUKCIJA POMERAJU GRANICE!

Hype produkcija završila je rad na novom filmu „Prije seksa i poslije kiše“, koji potpisuju reditelj Enver Puška i direktor Hype produkcije Saša Mirković. Spoj autorske vizije, snažne producentske podrške i upečatljive glumačke ekipe donosi projekat kojim Hype dodatno učvršćuje svoje mesto u regionalnoj filmskoj industriji.

Već na samom početku pažnju javnosti privukao je dolazak poznatog glumca Filipa Gelje u Beograd. Holivudska zvezda se, rame uz rame sa svojim ocem, proslavljenim bosanskohercegovačkim glumcem Jasminom Geljom, pojavljuje u ovom filmskom ostvarenju.

Deo ekipe su i Tarik Filipović i Ivana Dudić, kao i brojni drugi glumci. Upravo ovakva podela uloga govori o ambiciji da „Prije seksa i poslije kiše“ privuče pažnju široke publike.

Posebno mesto u realizaciji projekta pripada Saši Mirkoviću, čija spremnost da podrži velike ideje i okupi ljude oko zajedničkog cilja predstavlja važan oslonac Hype produkcije. Završetak filma još je jedan konkretan rezultat njegovog producentskog angažmana i odlučnosti da ambiciozne zamisli pretvori u završena dela.

Uz rediteljski potpis Envera Puške i Mirkovićevu producentsku podršku, „Prije seksa i poslije kiše“ objedinjuje kreativnu energiju i ambiciju koja prevazilazi regionalne okvire. Hype ovim projektom pokazuje koliko je važno ulagati u autore, glumce i priče koje imaju potencijal da pronađu put do različitih publika.

Završetkom rada na filmu zaokružen je veliki posao čitave ekipe, a publiku uskoro očekuje premijera ostvarenja koje već svojim naslovom i glumačkom podelom budi radoznalost.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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