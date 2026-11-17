Poslanik Studentske liste i glumac Tihomir Stanić izjavio je danas, tokom pauze konstitutivne sednice Skupštine Srbije, da počinje institucionalna borba za kreiranje boljeg društva.

„Danas je veličanstven dan, počinje institucionalizovana borba za ostvarenje plana Studentske liste – Studenti pobeđuju. Ja sam srećan da je to rezultiralo činjenicom da je danas Međunarodni dan studenata“, rekao je Stanić za Betu.

Dodao je da je optimističan i poručio: „Ništa nas ne može sprečiti i zaustaviti. Idemo danas zajedno, kreiramo bolje društvo.“

Stanić je kazao da mu je svejedno da li će Skupština biti konstituisana danas ili u toku ove nedelje.

„Mi smo pobedili na izborima, imamo apsolutnu većinu. Opstrukcije mogu samo da govore o onima koji opstruišu – mi opstruisati nećemo“, istakao je.

Zajecaronline/N1/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.