Banka Poštanska štedionica: Do danas realizovane isplate u iznosu od 32,84 miliona evra i 1,97 milijarde dinara klijentima Alta banke

Banka Poštanska štedionica objavila je da nastavlja isplatu osiguranih depozita deponentima Alta banke u stečaju. Kako se navodi, do danas su realizovane isplate u iznosu od 32,84 miliona evra i 1,97 milijarde dinara.

Time je isplaćeno 14,71 odsto ukupnog iznosa sredstava u evrima i 14,41 odsto u dinarima predviđenih za isplatu, navodi se u saopštenju.

Termin za dolazak do sada je zakazalo 20.758 klijenata. A zakazivanje omogućava bolju organizaciju isplate, kraće čekanje i efikasniju uslugu za svakog deponenta.

“Pozivamo sve koji to još nisu učinili da pre dolaska obavezno zakažu termin na sajtu www.posted.co.rs. Klijenti koji nisu u mogućnosti da samostalno zakažu dolazak mogu to učiniti preko Kontakt centra Banke, na broj 011 20 20 292, ili uz pomoć zaposlenih u ekspoziturama”, navodi se u saopštenju.

Banka Poštanska štedionica: Do danas realizovane isplate u iznosu od 32,84 miliona evra i 1,97 milijarde dinara klijentima Alta banke

Isplata se obavlja za klijente sa zakazanim terminima. Informacije o isplatnim lokacijama, postupku i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na sajtu banks.

Klijentima je, kako je najavila Banka Poštanska štedionica, na raspolaganju 57 isplatnih mesta širom Srbije. Uključujući specijalizovanu ekspozituru u centrali banke u Beogradu, u Ulici kraljice Marije 3, sa 28 isplatnih šaltera, namenjenu isključivo ovom poslu.

Kada je reč o fizičkim licima, prilikom podnošenja zahteva za isplatu, potrebno je dostaviti na uvid važeću identifikacionu ispravu. Odnosno ličnu kartu ili pasoš, i originalnu dokumentaciju kojom se dokazuje osnovanost potraživanja. A to je ugovor o novčanom depozitu, ugovor o štednom ulogu, ugovor o bankarskom tekućem računu, štedna knjižica, kartica tekućeg dinarskog ili deviznog računa. Ili drugi overen dokument izdat od strane banke kojim se nedvosmisleno potvrđuje pravo raspolaganja sredstvima na dan 30. oktobar 2026. godine, odnosno potvrda Alta banke a.d. Beograd u stečaju.

PODSEĆAMO:

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd. Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom. I pozvao je poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.