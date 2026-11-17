Kvar na vodovodnoj mreži: Pojedine ulice u Zaječaru danas bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas biti sledeće ulice: Sremska, Dunavska, Negotinska, Branka Radičevića i deo Kotorske.

Kvar na vodovodnoj mreži: Pojedine ulice u Zaječaru danas bez vode

Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.

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Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevenciji kvarova i pripremi distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, u utorak, 17. novembra, bez električne energije biće deo Grlišta (Kamen). Struje neće biti u periodu od 9 do 10 časova.

Takođe, bez struje biće i deo Vratarnice. Kako je najavljeno, u periodu od 13 do 14 časova, bez električne energije biće deo Vratarnice.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.