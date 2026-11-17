Kandidati Studentske liste ispraćeni pogačom, pesmom i gromoglasnim aplauzom u Skupštinu: Čupić zapevao „Hajde grade“, okupljeni uzvikivali „Pobeda“

Ispred Doma Narodne skupštine okupili su se građani i studenti kako bi pozdravili poslanike Studentske liste “Studenti pobeđuju” koji se spremaju za ulazak na konstitutivnu sednicu novog saziva Skupštine. Oni su ispraćeni uz povike “pumpaj” i “pobeda”. Ali i uz prepoznatljivu pesmu koju je izveo jedan od kandidata profesor Aleksandar Čupić.

Kolonu su predvodili Čupić i prvi na listi, lekar Ilija Srdanović. Pre ulaska okupili su se u Pionirskom parku, gde ih je dočekao gromoglasni aplauz.

Među prisutnima bili su i glumci, a Dragan Gagi Jovanović ih je šaljivo pozdravio.

Na ulazu u zgradu dočekala ih je pogača, a svako od njih se poslužio i pozdravio okupljene. Kod starijih građana videle su se suze, a pesma se orila od prilaska zdanju pa sve dok su ulazili unutra.

Reporteri su zabeležili da su među okupljenima bili Dijana Hrka, majka Stefana koji je nastradao u padu nadstrešnice. Kao i Veroljub Sarić, stariji Beograđanin koji prati studentske akcije.

Automobile koji su prolazili pored Skupštine pozdravljali su sirenama, posebno dok su kandidati prelazili pešački prelaz. Više stotina građana ispratilo ih je aplauzima i ovacijama oko 8.15 časova.

Ovo je bio simboličan ulazak na konstitutivnu sednicu koja je počela u 10 časova. Studentska lista, nastala iz studentskog pokreta, raspolaže sa 140 mandata i apsolutnom većinom u Skupštini od 250 mesta. Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ ima 103 mandata i posle 14 godina odlazi u opoziciju, dok manjinske liste imaju sedam poslanika.

Datum 17. novembar, Međunarodni dan studenata, dodatno je pojačao simboliku trenutka

Dok su kandidate Studentske liste pratili topli doček i pesma, pojedine kandidate liste „Ujedinjena Srbija“ dočekalo je zviždanje. A zabeležen je i incident u kom je Lidija Vukićević polivena jogurtom.

Konstitutivnom sednicom, do izbora novog predsednika, predsedava najstariji poslanik Stojan Radenović. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata, izbor rukovodstva i formiranje radnih tela. Novi predsednik Skupštine automatski postaje i vršilac dužnosti predsednika Republike. Studenti su građane pozvali da se nakon ispraćaja mirno raziđu i prate sednicu iz domova.

Zajecaronline/Nova.rs/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

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