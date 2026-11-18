Srdanović tražio da se oda počast pilotu, usledilo sramotno opravdanje Radenovića: „Palo mi je na pamet, ali to asocira na pad nadstrešnice“!

Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović zatražio da je da se održi minut ćutanja za stradalog pilota Gorana Bulajića.

„Juče je poginuo obavljajući svoj zadatak, jedan častan čovek, vojnik. Niste mu, i nismo mu, odali počast. Mislim da je dužnost da danas odamo počast heroju koji je juče dao svoj život za našu zemlju. Mislim da je red da se današnja sednica započne sa minutom tišine njemu u čast, i svima koji se toga nisu setili, a vama, poštovani predsedavajući, najviše“, rekao je Srdanović.

Na njegov predlog Stojan Radenović (SNS) rekao je da mu je to palo napamet, ali da to asocira na odavanje pošte stradalima u padu nadstrešnice koje je obeležilo prethodne dve godine.

Nakon toga, svi poslanici, odali su poštu stradalom vojniku minutom ćutanja.

Zajecaronline/Serbian Times/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.