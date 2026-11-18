Novi pritvor do 30 dana za Marka Krička zbog sumnje da je učestvovao u zlostavljanju u garaži Vlade Srbije

Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Marku Kričku, osumnjičenom za zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu tokom incidenta u garaži Vlade Srbije u avgustu prošle godine.

“Pritvor je prema okrivljenom M.К. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 2 i 4 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, ometati krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo sa elementima nasilja za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka”, navodi se u saopštenju suda.

Ističe se da se okrivljenom M.К. na teret stavlja izvršenje krivičnog dela Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu.