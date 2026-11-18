Poslanici minutom ćutanja odali poštu nastradalom pilotu

Poslanici Skupštine Srbije odali su danas na početku sednice poštu nastradalom pilotu Vojske Srbije majoru Goranu Bulajiću.

Sednica je počela reklamiranjem povrede Poslovnika narodnog poslanika “Studentske liste” Ilije Srdanovića koji je kazao predsedavajućem Stojanu Radenoviću da je povređeno dostojanstvo Skupštine, jer sednica nije započela odavanjem pošte.

View this post on Instagram A post shared by Zaječar Online (@zajecaronline)

Srdanović je ukazao da je juče poginuo jedan častan čovek, vojnik

“Nismo mu odali počast, mislim da je dužnost da danas odamo počast heroju koji je juče dao život za našu zemlju, mislim da je potrebno da se današnja sednica počne minutom ćutanja”, kazao je Srdanović.

Radenović je odgovorio da je bio tužan kada je tu vest video. Dodao je da mu je palo na pamet da se današnja sednica započne minutom ćutanja. Ali da smatra da nije prekršio Poslovnik. Ukazao je da je odavanje počasti moralan čin i dodao da su predstavnici “Studentske liste” u poslednje dve godine skrnavili odavanje počasti sa 16 minuta ćutanja nevinim žrtvama nastradalim u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

“Vaše odavanje počasti od 16, 17 minuta ostavilo je ožiljak kod svih moralnih ljudi”, rekao je Radenović.

Poslanici minutom ćutanja odali poštu nastradalom pilotu

Šef poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić kazao je da je posao poslanika većine da traže odavanje počasti preminulima i dodao da se toga juče nisu setili.

“Ni Goranu Bulajiću, takođe ne znaju ime, a traže minut ćutanja. Ali traže kao poslanici većine, čiji je to inače posao da traže, ali sa danom zakašnjenja, jer se juče nisu setili. A pri tome su svi njihovi mediji radili najpoganiji i najprljaviji posao”, kazao je Vučić.

Naveo je da je juče na “njihovim medijima” stradanje Bulajića bila usputna vest. I ocenio je da im nije bio važan junak i hrabri i izuzetno obučeni pilot kakav je Goran Bulajić. Već da se govoi o incidentu u tržnom centru ‘Galerija’, gde su se, kako je rekao, “deca igrala, gurala po pokretnim stepenicama, i nekom detetu je pertla ušla, pa je dete neko palo preko druge dece”.

“I naravno, lekari intervenisali, jedno dete povređeno. Ali je bilo najvažnije da se to pravi, ne bi li se uradila i napravila neka nova nadstrešnica, da neko kaže da je negde nešto palo. I sve vreme ste to radili, sve vaše sluge, juče ceo bogovetni dan”, kazao je Vučić.

Poslanici minutom ćutanja odali poštu nastradalom pilotu

Naveo je da je uputio i lično saučešće porodici. Dodavši da nije državni funkcioner i nije predsednik već dva meseca, ali da jeste bio juče, sigurno bi bio kriv za pad tog aviona.

“Pošto nisam vrhovni komandant dva meseca, onda je sve u najboljem redu, nije Vučić kriv i onda nema problema. A reč je inače o izuzetnom pilotu, o izuzetnom čoveku. I gubitak čoveka je, naravno, najveći i to je trebalo svi da uradimo juče”, kazao je Vučić.

Dodao je da su danas izveli prilično, kako je istakao, glupi marketinški trik, kao i uvek.

“Samo se time bave. S jedne strane imate to da su oni zabrinuti i uvek žrtve. A sa druge strane imaju batinaše koji će da tuku žene, da prete svima. I da objašnjavaju kako niko ne sme da im se suprotstavi ni na koji način”, rekao je Vučić.

Zamenik šefa poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” Milenko Jovanov reklamirao je da je poslanik Srdanović povredio Poslovnik.

Poslanici minutom ćutanja odali poštu nastradalom pilotu

“Incident, stradanje, smrt pilota se desila juče, niko od vas nije ustao i pozvao na minut ćutanja. Naravno da bismo ustali i odali počast. Ovo sada što smo imali priliku da vidimo je zloupotreba još jedne tragedije da pokažu kako žale, a mi ne žalimo. Kao što su radili dve godine unazad odajući poštu ljudima čija imena nisu znali ni da nabroje”, kazao je Jovanov.

Zatražio je da se oduzme vreme poslaničkoj grupi “Studentska lista” koje je Srdanović zloupotrebio ukazujući na grešku predsedavajućeg u postupanju. Naveo je da im je danas zbog prisustva medija bilo zgodno da to spomenu. I istakao je još jednom da bi juče da su predložili minut ćutanja, poslanici grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” ustali i ćutali zbog smrti pilota naše vojske.

Nakon rasprave usledilo je odavanje počasti juče nastradalom major pilotu Vojske Srbije Goranu Bulajiću.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.