Lančani sudar kod Bubanj Potoka: Jedna osoba sa povredama prevezena na VMA

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 5 i 40 časova na auto-putu kod Bubanj Potoka. Nesreća se dogodila u pravcu ka Beogradu. A u njoj su učestvovala četiri vozila, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Saobraćaj odvija jednom trakom. Prema za sada nezvaničnim informacijama, jedna osoba sa povredama je prevezena na VMA.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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RHMZ: Danas promenljivo i toplo vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima

U Srbiji će danas biti promenljivo i toplo vreme za ovo doba godine, ali nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima.

Lokalno se očekuju obilne padavine i to u oblasti od južne Bačke, Srema, Podrinja, preko zapadne Srbije, područja Beograda i centralne Srbije, do istoka i jugoistoka zemlje, gde može pasti od 30 do 50 mm kiše, lokalno i više.

Duvaće južni i jugozapadni vetar, slab i umeren, povremeno i jak, u planinskim predelima na jugu povremeno i olujni. A sredinom dana na severu kratkotrajno jak zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura biće od 8 do 14 stepeni, a najviša od 16 do 21.

U Zaječaru prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura 10° C, maksimalna dnevna 18° C.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.