NASTAVLJENO ZASEDANJE SKUPŠTINE! Radomir Saičić među prvima stigao

Poslanici Narodne skupštine Srbije danas od 10 časova nastavljaju konstitutivnu sednicu 15. saziva. Nakon jučerašnje verifikacije mandata i polaganja zakletve, na dnevnom redu je rasprava i glasanje o predsedniku parlamenta.

Radomir Saičić je među prvima stigao.

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Juče je formalno konstituisan novi saziv. Mandati svih 250 poslanika su potvrđeni, a poslanici su položili zakletvu. Formirane su i poslaničke grupe: „Studentska lista“ predvodi Jovo Bakić, dok je na čelu grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ Aleksandar Vučić.

Ko god bude izabran za predsednika Narodne skupštine, istovremeno će preuzeti i dužnost vršioca dužnosti predsednika Republike. Konstituisanjem Skupštine počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Prvi dan zasedanja obeležile su duge pauze i polemike. Danas se očekuje da se rasprava o kandidatima okonča i da se pristupi glasanju.

Ovo je prvi saziv u kojem studentski pokret čini parlamentarnu većinu, dok Srpska napredna stranka posle više od decenije prelazi u opoziciju.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.