VUČIĆ: NEĆU PROVESTI CEO MANDAT U SKUPŠTINI

Član Predsedništva SNS-a i šef poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ Aleksandar Vučić izjavio je da nova vlast Studentske liste ne može da ga toleriše i trpi u Narodnoj skupštini.

Najavio je da „sasvim sigurno“ neće provesti ceo mandat u Skupštini jer želi da tu ulogu prepusti mlađim ljudima.

„Računam da u budućnosti morate da se oslanjate i da ostavljate ljude iza sebe. Ja ću im pomagati koliko budem mogao na terenu, obilaziti Srbiju, razgovarati sa ljudima i truditi se da, u skladu sa zakonom, demokratskim načelima rušim one za koje smatram da predstavljaju najveće zlo za Srbiju u njenoj savremenoj istoriji“, poručio je Vučić.

Prethodno je rekao da je konačno razumeo od koga je SNS izgubila na izborima.

„Dovoljno je bilo da ih čujete, ne nas da čujete, nego njih. Kao što je bilo dovoljno da su danas i uz podršku manjinskih poslanika jedva dogurali do 126 poslanika u 10 sati. Toliko o ozbiljnosti i odgovornosti“, rekao je Vučić.

Govoreći o kandidatu Studentske liste za predsednika Skupštine Aleksandru Čupiću, Vučić je govor Jugoslava Gašića nazvao „idolopokloničkim“ kakav se nije čuo od doba Edvarda Kardelja i u kojem se gradi kult ličnosti.

Upitao je poslanike da li ih je sramota zbog načina na koji je Čupić predstavljen.

„Znam mnoge ljude koji su glasali za vas, a koje je sramota. Ali ja sam radostan što ste toliko bahati, da to ne osećate i da to ne vidite uopšte“, rekao je Vučić.

Zajecaronline/N1/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.