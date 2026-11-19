Bakić oštro odgovorio Vučiću u Skupštini, pa njegova obraćanja nazvao DIJAREJOM: Govorio sat i 43 minuta, a o temi samo dva i po

Jovo Bakić oštro reagovao na dugačak govor Aleksandra Vučića na konstitutivnoj sednici Skupštine.

Na konstitutivnoj sednici novog saziva Narodne skupštine Srbije, koja je počela 17. novembra 2026, došlo je do oštre rasprave. Do rasprave je došlo između šefa poslaničke grupe Studentske liste Jova Bakića i Aleksandra Vučića, šefa poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ / „Ujedinjena Srbija“.

Vučić je tokom obrazlaganja predloga da Stojan Radenović bude izabran za predsednika Skupštine govorio oko sat i 43 minuta.

Bakić se zatim javio za reč i ukazao na kršenje Poslovnika. Istakao je da je Vučić o samoj tački dnevnog reda govorio samo oko dva i po minuta. A da predsedavajući (najstariji poslanik Stojan Radenović) nije nijednom opomenuo govornika zbog odstupanja od teme.

Bakić oštro odgovorio Vučiću u Skupštini, pa njegova obraćanja nazvao DIJAREJOM: Govorio sat i 43 minuta, a o temi samo dva i po

„Ovaj govornik je govorio dva i po minuta o tački dnevnog reda od sat i 43 minuta koliko je govor trajao. Drugim rečima, trebalo je da ga opominjete stalno, a vi ga niste opomenuli nijednom. To je upravo razlog zbog čega ne možete biti predsednik Narodne skupštine Republike Srbije. Jer ne poštujete Poslovnik“, rekao je Bakić obraćajući se predsedavajućem.

Vučić je odgovorio, osvrćući se i na incidente ispred Skupštine (uključujući polivanje poslanice Lidije Vukićević jogurtom) i očekujući izvinjenje. Bakić je kasnije, na konferenciji za medije, ocenio da je reč o namernom odugovlačenju. Kao i da su poslanici Studentske liste dozvoljavali Vučiću da govori kako ne bi pretvarali skupštinu u „nedoličan dom“. Poručio je da će ga i narednih dana puštati da govori koliko želi. Jer se time, prema njegovim rečima, „zgadi još većem broju ljudi“.

Zajecaronline/Pralament Srbija/N. S.