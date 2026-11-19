Prvi trilateralni sastanak trojice najmoćnijih lidera sveta! TRAMP, SI ĐINPING I PUTIN ZA ISTIM STOLOM U ŠENŽENU!

Američki predsednik Donald Tramp, kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin održali su danas prvi trilateralni sastanak u istoriji.

Susret se odigrao u Kylin Vili u Šenženu, na jugu kineske provincije Guangdong, u okviru samita APEC-a.

Trojica lidera sedela su za okruglim stolom u luksuznom kompleksu pored jezera. Si Đinping je otvorio razgovor porukom da „kada velike sile žive u harmoniji, svet je u miru, a kada se sukobljavaju, svet je u haosu“.

Tramp je pre toga imao zasebne razgovore sa obojicom – sa Putinom oko 40 minuta, a potom bilateralni sastanak sa Siom.

Teme o kojima se razgovaralo uključuju rat u Ukrajini, nuklearno naoružanje, trgovinske odnose i situaciju u Iranu. Tramp je pred početak sastanka rekao da „nešto će izaći iz ovoga“ i da tri zemlje imaju jedinstvenu poziciju da razgovaraju o smanjenju nuklearnog oružja. Si je sastanak nazvao „prelomnim“ i od istorijskog značaja.

Pre trilateralnog susreta, Si je lično dočekao Trampa na aerodromu, što je redak gest. Trojica lidera su se pozdravili i rukovali pred kamerama, a ceo svet je pratio prvi zajednički sastanak šefova SAD, Kine i Rusije.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.