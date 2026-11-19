Praznik Svetog Nektarija u Tumanu: Liturgija i Jeleosvećenje kod čestice njegovih moštiju

Manastir Tumane će u nedelju, 22. novembra, svečano proslaviti praznik Svetog Nektarija Eginskog, čija se čestica moštiju trajno čuva u ovoj svetinji. Sveta liturgija biće služena u 9 časova, a Jeleosvećenje u 11 časova.

Sveti Nektarije Eginski bio je pravoslavni episkop, propovednik i duhovni učitelj, poznat po smirenju i trpljenju nepravdi. Poslednje godine života proveo je na grčkom ostrvu Egini, gdd je osnovao manastir Svete Trojice.

Verni narod ga poštuje kao velikog čudotvorca i molitvenog zastupnika u bolesti i životnim iskušenjima.

Čestica moštiju Svetog Nektarija nalazi se u manastiru Tumane od 2017. godine. Vernici mogu da joj se poklone tokom cele godinne.

Jeleosvećenje je sveta tajna u kojoj se vernici, kroz molitve sveštenika i pomazivanje osvećenim uljem, mole za isceljenje duše i tela, ukrepljenje u bolesti i oproštaj grehova. Nije namenjno samo teško bolesnima, već svima koji mu pristupaju sa verom i molitvom.

Iguman manastira Tumane, arhimandrit Dimitrije, pozvao je verni narod da na praznik dođe u manastir, prisustvuje bogosluženjima i pokloni se čestici moštiju Svetog Nektarija.

Zajecaronline/N. S.

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