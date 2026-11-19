Praznik Svetog Nektarija u Tumanu: Liturgija i Jeleosvećenje kod čestice njegovih moštiju
Manastir Tumane će u nedelju, 22. novembra, svečano proslaviti praznik Svetog Nektarija Eginskog, čija se čestica moštiju trajno čuva u ovoj svetinji. Sveta liturgija biće služena u 9 časova, a Jeleosvećenje u 11 časova.
Sveti Nektarije Eginski bio je pravoslavni episkop, propovednik i duhovni učitelj, poznat po smirenju i trpljenju nepravdi. Poslednje godine života proveo je na grčkom ostrvu Egini, gdd je osnovao manastir Svete Trojice.
Verni narod ga poštuje kao velikog čudotvorca i molitvenog zastupnika u bolesti i životnim iskušenjima.
Čestica moštiju Svetog Nektarija nalazi se u manastiru Tumane od 2017. godine. Vernici mogu da joj se poklone tokom cele godinne.
Jeleosvećenje je sveta tajna u kojoj se vernici, kroz molitve sveštenika i pomazivanje osvećenim uljem, mole za isceljenje duše i tela, ukrepljenje u bolesti i oproštaj grehova. Nije namenjno samo teško bolesnima, već svima koji mu pristupaju sa verom i molitvom.
Iguman manastira Tumane, arhimandrit Dimitrije, pozvao je verni narod da na praznik dođe u manastir, prisustvuje bogosluženjima i pokloni se čestici moštiju Svetog Nektarija.
Zajecaronline/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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