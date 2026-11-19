Završen trilateralni sastanak Putina, Sija i Trampa! POSLE SAT I PO U ŠENŽENU: „ISPISUJEMO ISTORIJU!“

Trilateralni sastanak između ruskog predsednika Vladimira Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa na marginama samita APEK-a u Šenženu u Kini završen je nakon sat i po vremena, javile su RIA Novosti.

Sastanak je održan u državnoj rezidenciji Ćilin šandžuang, nazvanoj po “kineskom jednorogu” – simbolu dugovečnosti i prosperiteta. Si je izjavio da je ovaj sastanak prvi te vrste u istoriji i da ima „preloman značaj” i pozvao velike sile da izvuku pouke iz istorije i zajednički rade na očuvanju svetskog mira i stabilnosti. Ističući da sukobi između velikih sila vode svet u haos, preneo je “Saut Čajna morning post”.

Dodao je da bi tri zemlje trebalo da sarađuju kako bi se suočile sa globalnim izazovima i „poslužile kao primer” ostatku sveta.

Tramp se složio sa Sijevim stavom, rekavši da ovaj trilateralni sastanak „zaista ispisuje istoriju”. I da tri zemlje imaju „posebnu odgovornost” da održe produktivan dijalog.

“Nikada nije postignut mir odbijanjem prilika za angažovanje”, dodao je.

Ruski predsednik Putin je izneo sličan stav. Naglasio je da ove tri zemlje imaju odgovornost da očuvaju međunarodni mir. On navodi da Rusija, Kina i Sjedinjene Države mogu da ojačaju globalnu stabilnost ukoliko budu konstruktivno sarađivale. Istakao je da Rusija, Kina i SAD imaju mnogo zajedničkih interesa u rešavanju regionalnih sukoba. Uključujući i u rešavanju sukoba u Ukrajini.

Samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) održava se u Šenženu, u Kini, od 18. do 19. novembra. APEK obuhvata 21 zemlju iz Azijsko-pacifičkog regiona, uključujući Rusiju.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.