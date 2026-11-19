Agencija za sprečavanje korupcije podnela krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića

Agencija za sprečavanje korupcije podnela je krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, nakon što je okončala vanrednu proveru njegovog izveštaja o imovini i prihodima. Predmet je označen kao tajan, a detalji o utvrđenim nepravilnostima nisu objavljeni.

Vanredna kontrola pokrenuta je još 2018. godine i završena je u januaru ove godine podnošenjem prijave. Kako je Agencija navela u odgovoru BIRN-u, tokom postupka su pribavljani podaci od organa javne vlasti i pravnih lica, a nakon analize dokumentacije stekli su se uslovi za podnošenje prijave tužilaštvu.

Iz Agencije nisu precizirali koje su tačno nepravilnosti utvrđene, niti na koju imovinu ili prihode se prijava odnosi. Postupak pred tužilaštvom je u toku, a zbog oznake tajnosti ni Više javno tužilaštvo u Beogradu ne iznosi detalje o statusu predmeta.

Agencija za sprečavanje korupcije podnela krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića

Slučaj Šapićeve imovine došao je u fokus javnosti početkom 2023. godine, kada su BIRN i nedeljnik Vreme objavili istraživanje o vili u Trstu. Prema kupoprodajnom ugovoru i podacima italijanskog katastra, Šapić je u maju 2018. godine, dok je bio predsednik opštine Novi Beograd, kupio imanje vredno 820.000 evra – objekat od gotovo 400 kvadratnih metara sa 13 soba, garažom, delom šume i prilaznim putem. Međutim, u imovinskoj karti koju je Agenciji podneo u januaru 2019. naveden je stan od 150 kvadrata.

Šapić je negirao da je pokušao da prikrije imovinu, tvrdeći da je nekretninu prijavio i dostavio kupoprodajni ugovor. Kasnije je izjavio da je obrazac popunjavala njegova sekretarica, a da ga je on samo potpisao.

U martu 2023. Šapić je podneo dve tužbe protiv BIRN-a i tražio ukupno 12 miliona dinara odštete, tvrdeći da su mu povređeni čast i ugled. BIRN je postupke označio kao SLAPP tužbe. Sudski procesi se nastavljaju i u 2026. godini.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, na čijem je čelu Nenad Stefanović, nalaze se i drugi predmeti o kojima su mediji izveštavali, među kojima su rušenja u Savamali i sukob u Banjskoj, a ni u jednom još nema epiloga. Nedavni izveštaj Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva o nadzoru ovog tužilaštva ukazao je na brojne nepravilnosti i predložio disciplinski postupak protiv Stefanovića, što je tužilaštvo odbacilo kao paušalno i neosnovano.

Zajecaronline/N1/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

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