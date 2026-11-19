Počelo glasanje za predsednika Skupštine Srbije

U Skupštini Srbije počelo je glasanje za izbor predsednika Skupštine.

Poslanici glasaju javno, prozivkom.

Počelo glasanje za predsednika Skupštine Srbije

Za predsednika Skupštine predložena su dva kandidata – Radenović Stojan i Čupić Aleksandar. Poslanička grupa Studentska lista predložila je Aleksandra Čupića. Dok je poslanička grupa “Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje” predložila Stojana Radenovića.

Poslanička grupa Studenti pobeđuju ima 140 mandata, a poslanička grupa “”Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje” 103 mandata.

Počelo glasanje za predsednika Skupštine Srbije

Poslanici lista nacionalnih manjina, kojih je sedam od ukupno 250 poslanika u parlamentu, najavili su da će podržati Čupića. Prema Poslovniku, za predsednika Narodne skupštine izabran je narodni poslanik za koga je glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.