SBPOK oduzeo telefon ministru pravde u tehničkom mandatu Nenadu Vujiću po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal

Pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) oduzeli su službeni telefon ministru pravde u tehničkom mandatu Nenadu Vujiću, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK). Telefon mu je privremeno oduzet radi veštačenja. A Vujić je dan ranije priveden na informativni razgovor u prostorije SBPOK-a.

TOK postupa po krivičnoj prijavi advokata Ivana Ninića. Prema navodima iz prijave, Vujić se nalazio na čelu udružene grupe koju su činili direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Mile Jandrić, upravnici kazneno-popravnih ustanova širom Srbije i pojedini zaposleni. Oni se terete da su podmićivali zatvorenike da glasaju za Srpsku naprednu stranku (SNS), organizovali kol-centre unutar zatvora i prikupljali takozvane kapilarne glasove tokom radnog vremena.

Iz TOK-a je potvrđeno da je nalog za prikupljanje obaveštenja upućen i za Jandrića. U međuvremenu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu – Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, policija je privremeno oduzela službeni telefon i Jandriću. Koji će takođe biti predmet pretresa i veštačenja. Cilj je utvrđivanje da li telefoni sadrže podatke u vezi sa krivičnim delima koja im se stavljaju na teret.

SBPOK oduzeo telefon ministru pravde u tehničkom mandatu Nenadu Vujiću po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal

Slučaj je povezan i sa hapšenjem upravnika KPZ Zabela Rodoljuba Rončevića. Njega je policija privela zbog sumnje na davanje mita u vezi sa glasanjem i zloupotrebu službenog položaja.

Aleksandar Vučić je ranije u Skupštini izjavio da su pripadnici SBPOK-a „oteli“ Vujiću telefon i da je pozvan na razgovor zbog navodne distribucije cigareta zatvorenicima. Advokat Ninić je odgovorio da Vujić nije bez razloga prvi na listi prijavljenih, jer je na čelu resora u čijem sastavu je UIKS, u okviru koje je, kako tvrdi, organizovana grupa radi kupovine glasova za SNS u 29 zatvora.

TOK je početkom novembra formirao predmet po Ninićevoj prijavi protiv Vujića, Jandrića, savetnice Milice Radonjić i više od 60 drugih lica (upravnika i službenika zatvora, kao i NN funkcionera i aktivista SNS-a). Prijava se odnosi na udruživanje radi vršenja krivičnih dela, zloupotrebu službenog položaja, davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, trgovinu uticajem i druga dela.

Istraga je u toku, a telefoni Vujića i Jandrića će biti veštačeni.

Zajecaronline/N1/N. S.

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