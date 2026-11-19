Skupština izabrala predsednika: Profesor Aleksandar Čupić na čelu parlamenta

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas za predsednika parlamenta Aleksandra Čupića, koga je predložila poslanička grupa Studentska lista.

Skupština izabrala predsednika: Profesor Aleksandar Čupić na čelu parlamenta

Od 239 prisutnih poslanika za Čupića je glasalo 140 narodnih poslanika. Za kandidata Stojana Radenovića, koga je predložila poslanička grupa “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” glasalo je 97 narodnih poslanika.

SAZNAJTE JOŠ:

Dok se u Narodnoj skupštini bira novo rukovodstvo, Vlada u tehničkom mandatu održala sednicu!

Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu održala je danas redovnu sednicu na kojoj je usvojeno više odluka, zaključaka i rešenja iz različitih oblasti.

Ovo se dešava dok je u toku treći dan konstitutivne sednice novog, 15. saziva Narodne skupštine. Novi saziv konstituisan je 17. novembra 2026. godine nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra. Na današnjem nastavku sednice bira se rukovodstvo parlamenta.

Od trenutka konstituisanja Narodne skupštine teče ustavni rok od 90 dana za izbor nove Vlade Srbije. Do tada, Vlada u tehničkom mandatu može da vrši samo tekuće poslove.

Prema Zakonu o Vladi, ona ne može da predlaže zakone niti da donosi propise, osim ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Danas su usvojene odluke koje spadaju u tekuće poslove neophodne za funkcionisanje sistema. Javnost očekuje da se što pre izabere novo rukovodstvo Skupštine i da se krene u formiranje nove vlade, jer tehnički mandat ima ograničene mogućnosti.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.