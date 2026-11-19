MUP izdao hitno upozorenje: Očekuje se jaka oluja sa snažnim naletima vetra

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije izdao je upozorenje na jaku oluju sa snažnim naletima vetra i do preko 100 kilometara na čas u Vojvodini i Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, oluja može da prouzrokuje značajnu materijalnu štetu i predstavlja veliku opasnost po bezbednost ljudi i životinja.

MUP izdao hitno upozorenje: Očekuje se jaka oluja sa snažnim naletima vetra

Očekuju se problemi u saobraćaju i transportu, kao i poremećaji u infrastrukturi, poput oštećenja dalekovoda, mogućeg nestanka struje i poremećaja telekomunikacija.

Građanima se preporučuje da ne kreću na put, da ostanu kod kuće, kao i da se udalje od prozora i prate informacije zvaničnih organa.

Zajecaronline/MUP/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.