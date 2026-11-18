NBS ODUZELA DOZVOLU ALTA LEASINGU: Pokreće se likvidacija nakon stečaja Alta banke, korisnici lizinga moraju da nastave da plaćaju

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga društvu ALTA Leasing doo Beograd. Takođe i rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje postupka likvidacije nad ovim društvom.

Odluke su donete na sednici 17. novembra i ne utiču na stabilnost finansijskog sistema, ističe Narodna banka Srbije.

ALTA Leasing nije banka i ne prima depozite građana. A odluke su posledica oduzimanja dozvole ALTA banci a. d. Beograd u stečaju, koja je jedini vlasnik društva.

NBS je ocenila da banka više ne ispunjava uslove u pogledu finansijskog stanja i poslovne reputacije, čime su se stekli zakonski uslovi za oduzimanje dozvole lizing društvu.

Analiza je pokazala da imovina društva premašuje obaveze, pa se pokreće likvidacija umesto stečaja kao povoljnije rešenje za poverioce i korisnike.

Od upisa rešenja ALTA Leasing ne može da zaključuje nove ugovore o finansijskom lizingu, dok postojeći ugovori ostaju na snazi, a korisnici moraju redovno da izmiruju obaveze ili rizikuju raskid ugovora.

Funkciju likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, a plaćanja se nastavljaju na račun kod AIK banke.

Zajecaronline/N1/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.