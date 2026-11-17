EXIT festival ponovo će okupiti publiku od 1. do 4. jula 2027. godine, a posebno izdanje donosi povratak dve njegove najpoznatije bine – Dance Arene i No Sleep bine. Kako su organizatori najavili, ovo će biti prilika za ponovno okupljanje uz muziku, slobodu, zajedništvo i ljubav, ali i uvod u potpuni povratak festivala 2028. godine!

Više detalja o programu biće objavljeno naknadno, a organizatori su najavili i dodatna iznenađenja. Ulaznice za period od 2. do 4. jula uskoro će biti puštene u prodaju, dok će prvi dan festivala, 1. jul, biti posvećen studentima iz Srbije, za koje će ulaz biti besplatan.

Ovim gestom EXIT želi da oda priznanje njihovoj hrabrosti, odlučnosti i istrajnoj borbi za slobodu i bolju budućnost zemlje.

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Organizatori su pozvali publiku da zabeleži datume i registruje se na zvaničnom sajtu exitfest.org, poručujući da novo poglavlje festivalske priče počinje upravo sa publikom, čije su im zajedništvo i energija nedostajali.

Zaječaronline/RTV/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.