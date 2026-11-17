VJT u Novom Sadu traži pritvor za Patrika Drida: Navedeni i razlozi

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu predložilo je danas određivanje pritvora za dekana DIF-a Patrika Drida (58) i N.M, osumnjičene za zloupotrebu službenog položaja, zbog opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela.

Sumnja se da je novac od zakupa umesto u budžet Vojvodine uplaćivan na račun fakulteta, čime je pokrajinski budžet navodno oštećen za 19,5 miliona dinara.

“U toku do sada preduzetih radnji i mera, osumnjičeni su lišeni slobode, te im je određeno zadržavanje do 48 časova. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, donelo je Naredbu o sprovođenju istrage u okviru koje je saslušalo osumnjičene P.D. i N.M. na okolnost izvršenja krivičnog dela”, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i dodaje:

“Nakon njihovog saslušanja, tužilaštvo je Višem sudu u Novom Sadu predložilo određivanje pritvora osumnjičenima P.D. i N.M. zbog opasnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoke i zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo”.

VJT u Novom Sadu traži pritvor za Patrika Drida: Navedeni i razlozi

Više javno tužilaštvo u saopštenju navodi da će u nastavku postupka prikupiti sve dokaze i preduzeti potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke, o čemu će javnost blagovremeno obavestiti.

Zaječaronline/Blic/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.