Bakić o Vučiću: Pustićemo ga i sutra da govori koliko želi, tako će se zgaditi još većem broju ljudi

Šef poslaničke grupe „Studentska lista“ Jovo Bakić izjavio je danas, nakon završetka prvog dana konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije, da poslanici te liste nisu želeli da od parlamenta prave „jedan nedoličan dom“ i da će šefa opozicione poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića „pustiti i sutra da govori koliko god želi“.

– Mi smo ga uglavnom puštali da govori bez obzira na uvrede, jer nismo hteli da se valjamo u blatu. Mislimo da je dobro da govori što više, što pokazuju i rezultati izbora. On se zgadio velikom broju ljudi i on će se ovako zgaditi još većem broju ljudi i ohrabrujemo ga da nastavi ovim putem – rekao je Bakić na konferenciji za novinare u Skupštini.

Bakić je ocenio da je današnji dan predstavljao „prvi dan oslobađanja institucija“.

Istakao je da proces nije lak i da su poslanici svedočili namernom odugovlačenju, uprkos najavama da neće biti opstrukcije. Predstavnici Studentske liste, kako je naveo, nisu želeli da koriste neograničeno vreme za govor kako se sednica ne bi dodatno produžavala.

– Ono što smo trpeli 14 godina, istrpećemo i još dva dana – poručio je.

Sednica je prekinuta oko 18 časova, a nastavak je zakazan za sutra u 10 sati. Tokom današnjeg zasedanja došlo je do verbalnih razmena između Bakića i Vučića, koji je govorio duže od sat i po.

Bakić je na početku obraćanja izrazio saučešće porodici majora Gorana Bulajića, pilota Vojske Srbije koji je jutros poginuo u padu aviona MiG-29 kod Stare Pazove, kao i Vojsci Srbije i Republici Srbiji na gubitku.

Bakić o Vučiću: Pustićemo ga i sutra da govori koliko želi, tako će se zgaditi još većem broju ljudi

Govoreći o incidentu ispred Skupštine, kada je poslanica SNS-a Lidija Vukićević polivena jogurtom, Bakić je rekao da Studentska lista osuđuje taj događaj i izražava žaljenje, ali da ne može da uputi izvinjenje dok se ne utvrdi ko je odgovoran.

Na pitanje o mogućoj odgovornosti prethodne vlasti, Bakić je ocenio da je ostavljeno mnogo tragova, ali da je na istražnim organima da to utvrde. Dodao je da je spreman za mesto ministra unutrašnjih poslova, mada to trenutno nije najvažnije pitanje, već što brže konstituisanje Skupštine i početak normalnog rada.

Bakić o Vučiću: Pustićemo ga i sutra da govori koliko želi, tako će se zgaditi još većem broju ljudi

Studentska lista je na oktobarskim vanrednim parlamentarnim izborima osvojila 140 mandata, dok je lista predvođena SNS-om dobila 103.

Zaječaronline/Komitet/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.