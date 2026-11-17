Štrajk upozorenja zaposlenih u ŠOSO „Jelena Majstorović“ u Zaječaru

Zaposleni u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ u Zaječaru održali su štrajk upozorenja zbog toga što ova obrazovna ustanova nema direktora.

Na ovaj način zaposleni žele da ukažu na problem koji utiče na funkcionisanje škole i zatraže od nadležnih da što pre reše pitanje rukovođenja ustanovom.

Kako navode iz Štrajkačkog odbora, škola se nalazi u potpunoj blokadi funkcionisanja. Istakli su da je škola još u maju raspisala konkurs za izbor novog direktora, procedura je završena krajem juna, ali do današnjeg dana nema konačne odluke. Nakon što je 22. oktobra direktorki istekao mandat, škola je ostala bez direktora. Na taj način je, onemogućeno izmirivanje obaveza prema dobavljačima, isplata redovnih zarada zaposlenima, ali i obezbeđivanje hrane za decu sa smetnjama u razvoju koja borave u Domu učenika.

Posebno zabrinjava činjenica da nije reč o običnoj školi, već o ustanovi u kojoj borave i obrazuju se deca kojoj su stabilnost i stručna podrška, kao i posebna pažnja od izuzetnog značaja.

Štrajkom upozorenja zaposleni žele da skrenu pažnju javnosti i nadležnih institucija na neophodnost stabilnog i odgovornog upravljanja školom, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje ustanove i kvalitetan rad sa učenicima.

Zajecaronline/N. S.

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