Drama u Tržnom centru Galerija: Povređeno desetoro dece na pokretnim stepenicama

Desetoro dece povređeno je danas na pokretnim stepenicama u Tržnom centru Galerija u Beogradu, potvrđeno je Insajderu u Hitnoj pomoći.

Kako se navodi, Hitna pomoć je danas u 14.33 primila poziv da je u Tržnom centru Galerija povređeno više dece.

Na lice mesta je izašlo pet ekipa, a kako kažu iz Hitne pomoći, povređeno je pet devojčica i pet dečaka, uzrasta između osam i devet godina.

Drama u Tržnom centru Galerija: Povređeno desetoro dece na pokretnim stepenicama

Kako navode iz Hitne pomoći, kod sedmoro dece utvrđene su inicijalno teške traume, a kod troje inicijalno lakše.

Sva deca su prevezena u Urgentni centar.

Zaječaronline/Insajder/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.