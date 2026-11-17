NSZ poziva građane koji se suočavaju sa mogućnošću otkaza da se informišu o svojim pravima i dostupnim uslugama

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) pozvala je zaposlene koji se suočavaju sa neizvesnošću u vezi sa svojim radnim mestom da se blagovremeno obrate najbližoj filijali NSZ-a. Kako se navodi u saopštenju, da bi se mogli informisati o svojim pravima i dostupnim uslugama. Bez obzira na to da li se nalaze na evidenciji nezaposlenih.

Dodaje se, da za razgovor sa savetnicima koji su na raspolaganju građanima, nije potrebno čekati eventualni prestanak radnog odnosa.

NSZ naglašava da istovremeno proaktivno kontaktira poslodavce širom Srbije kako bi ispitala mogućnosti za zapošljavanje radnika koji bi mogli ostati bez posla.

“Iz tog razloga pozivamo i poslodavce koji imaju potrebu za zapošljavanjem da se obrate najbližim nadležnim filijalama NSZ-a”, dodaje se u saopštenju.

NSZ poziva građane koji se suočavaju sa mogućnošću otkaza da se informišu o svojim pravima i dostupnim uslugama

Precizira se i da poslodavac o potencijalnom smanjenju broja zaposlenih informiše NSZ kroz predlog Programa o višku zaposlenih, koji je po zakonu dužan da dostavi. A NSZ je u obavezi da u roku od 15 dana dostavi predlog mera u cilju da se spreče ili na najmanju meru smanji broj otkaza ugovora o radu.

Ističe se i da je poslodavac dužan da razmotri i uzme u obzir predloge i NSZ obavesti o svom stavu u roku od osam dana. Pa tek nakon ovih koraka, poslodavac, u skladu sa Zakonom, može da usvoji Program rešavanja viška zaposlenih.

“NSZ pruža podršku zaposlenima kroz informisanje o pravima, individualno i grupno savetovanje i posredovanje u zapošljavanju. Istovremeno, nadležne filijale ispituju potrebe drugih poslodavaca, uključujući i one u okolnim sredinama, kako bi utvrdile mogućnost za novo zaposlenje. U skladu sa potrebama i propisanim uslovima, NSZ organizuje i odgovarajuće obuke i druge mere podrške”, piše u saopštenju.

Kako se dodaje, ove aktivnosti mogu početi i pre prestanka radnog odnosa. A njihov tok zavisi od konkretnih okolnosti.

NSZ poziva građane koji se suočavaju sa mogućnošću otkaza da se informišu o svojim pravima i dostupnim uslugama

NSZ podseća i da su pojedini postupci i aktivnosti još uvek u toku. Takođe, naglašava da oni ne prejudiciraju njihove ishode. Već javnost informišu isključivo na osnovu činjenica iz svoje nadležnosti. I da odluke o organizaciji poslovanja, smanjenju ili povećanju broja zaposlenih, kao i o eventualnom prestanku radnog odnosa, donose poslodavci. Kao i da je njihova odgovornost da o tim odlukama blagovremeno i u skladu sa zakonom obaveštavaju zaposlene.

Podsećaju i da je NSZ dostupna građanima širom Srbije, kroz mrežu filijala, službi i ispostava i da se građani za informacije o pravima i dostupnoj podršci mogu obratiti najbližoj organizacionoj jedinici NSZ. A da su adrese filijala dostupne na sajtu www.nsz.gov.rs.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.