Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je usmeni nalog za hapšenje odgovornih lica u kompaniji Millennium Team – Stojana Vujka, Ivana Bošnjaka i A.Đ., kao i Zorane Burlić, zakonskog zastupnika privrednog društva Beograd na vodi.

Nalog je izdat zbog izvođenja građevinskih radova na panoramskom točku „Belgrade Eye“ za koje ne postoji odgovarajuća građevinska dozvola. Iako su izdata dva naloga za hapšenje, Vujko i Bošnjak nisu privedeni jer je ponovo zatraženo izuzeće tužilaca.

Zorana Burlić nalazi se na čelu ukupno sedam preduzeća. Nova.rs je uputio pitanja o nalogu za hapšenje i gradnji panoramskog točka, ali do objave teksta odgovore nisu dobili.

Gradnja Beograda na vodi praćena je kontroverzama od samog početka, ali ovo je prvi put da je neko iz tog preduzeća zvanično osumnjičen za krivično delo. Projekat panoramskog točka planiran je na lokaciji između mosta Gazela i Starog železničkog mosta, na površini većoj od 17.000 kvadrata. Točak bi trebalo da bude visok 80,25 metara, sa prečnikom od 76 metara, 40 zatvorenih kabina i kapacitetom od oko 1.280 putnika na sat.

Zjaečaronline/Nova/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.