Vučićev “sindrom žrtve” na delu: Bivši predsednik se obraćao preko sat vremena, svaljujući krivicu na sve osim sebe, a zaboravlja svoje odluke tokom 14 godina

Tokom konstitutivne sednice Skupštine Srbije Aleksandar Vučić je govorio duže od sat vremena i pokazao jasan obrazac ponašanja poznat kao sindrom žrtve.

Umesto da preuzme odgovornost za odluke i posledice 14 godina vlasti, on je sistematski svaljivao krivicu na sve osim sebe.

Vučić je kritike Studentske liste o neefikasnosti prethodnog saziva i pauzi od dva i po sata nakon svega 15 minuta rada odmah okrenuo u napad na novu većinu. Umesto objašnjenja zašto je njegova lista dozvolila takvu praksu, pauzu je predstavio kao nešto što „nije njegova krivica“. Sve što je njegova vlast radila ili odobravala tokom 14 godina – od zakona, preko kadrovskih rešenja, do načina rada institucija – pripisao je „sistemu“, prethodnicima, medijima ili „onima koji nisu hteli da rade“.

Poslanici Studentske liste su na ovaj obrazac reagovali otvoreno. Feđa Dimović je ranije rekao da odlazeća vlast „nije raspoložena da mnogo radi“, što je Vučić pokušao da predstavi kao nepošten napad. Umesto konkretnih odgovora na primedbe, fokus je prebačen na narativ „svi su protiv mene“, dok su sopstvene odluke nestale iz govora.

Sindrom žrtve kod političara koji su dugo bili na vlasti nije retkost. Nakon gubitka kontrole, dolazi do potrebe da se 14 godina odluka predstavi kao tuđe, dok se krivica automatski seli na one koji su preuzeli vlast. Na sednici se to videlo kroz dugačak govor u kome je Vučić izbegavao odgovornost i prebacivao je na druge.

PSIHOLOGIJA POLITIČARA: Zašto se pojavljuje sindrom žrtve nakon gubitka vlasti

Političari koji su dugo bili na vlasti često razvijaju specifične psihološke obrasce kada izgube kontrolu. Jedan od najčešćih je sindrom žrtve – mehanizam u kome osoba izbegava osećaj krivice tako što se predstavlja kao žrtva okolnosti, dok sopstvene odluke relativizuje ili prebacuje na druge.

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Kako funkcioniše?

Kada političar godinama donosi odluke koje imaju posledice, a zatim izgubi većinu, dolazi do kognitivnog disonansa. Umesto da prizna greške, um aktivira zaštitni mehanizam: „Nisam ja kriv, krivi su drugi“. To se manifestuje kroz:

Vučićev “sindrom žrtve” na delu: Bivši predsednik se obraćao preko sat vremena, svaljujući krivicu na sve osim sebe, a zaboravlja svoje odluke tokom 14 godina

– Prebacivanje odgovornosti na „sistem“, prethodnike, medije ili „one koji nisu hteli da rade“

– Narativ „svi su protiv mene“

– Relativizovanje sopstvenih odluka iz perioda vlasti

– Okretanje kritike u napad na one koji sada imaju većinu

Zašto se ovo dešava kod političara?

Dugotrajna vlast stvara osećaj nepogrešivosti. Kada se ta vlast izgubi, psiha traži način da sačuva sliku o sebi. Sindrom žrtve je jedan od najefikasnijih načina – omogućava da se izbegne osećaj krivice, dok se istovremeno zadržava uloga „onoga koga svi napadaju“. Ovo nije specifično za jednog političara, već obrazac koji se pojavljuje kod mnogih lidera nakon gubitka moći.

Studenti i nova većina u Skupštini su na ovaj obrazac reagovali otvoreno, što je dodatno aktiviralo mehanizam. Umesto priznanja ili objašnjenja, došlo je do pojačanog prebacivanja krivice.

Vučićev “sindrom žrtve” na delu: Bivši predsednik se obraćao preko sat vremena, svaljujući krivicu na sve osim sebe, a zaboravlja svoje odluke tokom 14 godina

Da li će novi saziv uspeti da razbije ovaj psihološki obrazac ili će se on nastaviti i van sale, zavisiće od toga koliko će se insistirati na konkretnim odgovorima umesto na narativima.

Zaječaronline/Komitet/M.M.

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