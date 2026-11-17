Tužilaštvo iz Zaječara demantuje zataškavanje: Izneta hronologija slučaja Dalibora Dragijevića, optužbe o zaštiti policijskih inspektora odbačene

Tužilaštvo u Zaječaru iznelo je detaljnu hronologiju postupka u slučaju Dalibora Dragijevića i demantovalo navode da je predmet zataškavan, kao i optužbe o zaštiti policijskih inspektora.

Prema saopštenju tužilaštva, svi koraci u istrazi su preduzeti u skladu sa zakonom, a nije bilo nikakve zaštite za osumnjičene policijske službenike. Tužilaštvo je navelo tačne datume i radnje koje su sprovedene od početka postupka, ističući da su optužbe o zataškavanju neosnovane.

Tužilaštvo iz Zaječara demantuje zataškavanje: Izneta hronologija slučaja Dalibora Dragijevića, optužbe o zaštiti policijskih inspektora odbačene

Slučaj Dalibora Dragijevića izazvao je pažnju javnosti nakon navoda da su pojedini policijski inspektori bili zaštićeni tokom istrage. Tužilaštvo je sada javno odgovorilo i predstavilo hronologiju kako bi demantovalo te tvrdnje.

Zaječaronline/Srbija Danas/M.M.

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