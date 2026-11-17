Zoran Đajić: Odgovornost bivšeg predsednika Vučića je ogromna – mora da odgovara!

Poslanički kandidat na studentskoj listi „Studenti pobeđuju“ Zoran Đajić izjavio je da je odgovornost bivšeg predsednika Aleksandra Vučića ogromna i da mora da odgovara za sve što se dešavalo tokom njegove vladavine.

Đajić je rekao da novi saziv Skupštine mora da pokrene postupke koji će razjasniti sve sporne odluke i poslove iz prethodnog perioda.

Naglasio je da Studentska lista neće dozvoliti da se odgovornost zataška i da će insistirati na pravdi.

Zoran Đajić: Odgovornost bivšeg predsednika Vučića je ogromna – mora da odgovara!

Izjava dolazi u trenutku dok traje konstitutivna sednica novog saziva parlamenta u kome Studentska lista ima apsolutnu većinu.

Zaječaronline/Izlaz

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.