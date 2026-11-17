IZDATA DVA NALOGA ZA HAPŠENJE ZBOG „BELGRADE EYE“: Stojan Vujko i Ivan Bošnjak među osumnjičenima

Iako su izdata dva naloga za hapšenje zbog gradnje bez građevinske dozvole, Stojan Vujko i Ivan Bošnjak, odgovorna lica kompanije Millennium Team, nisu lišeni slobode.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hapšenje zbog izvođenja radova na panoramskom točku „Belgrade Eye“ bez dozvole. Međutim, policija nije sprovela zadržavanje, jer su ponovo podneti zahtevi za izuzeće tužilaca.

IZDATA DVA NALOGA ZA HAPŠENJE ZBOG „BELGRADE EYE“: Stojan Vujko i Ivan Bošnjak među osumnjičenima

Tužilaštvo je najavilo da će podneti krivične prijave protiv policijskih službenika zbog nezakonitog postupanja i ocenilo da se institut izuzeća koristi za blokiranje istrage protiv odgovornih lica Millennium Tima.

Zajecaronline/Nova.rs/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.