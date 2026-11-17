Profesor Nebojša Marić novi načelnik VMA

Novi načelnik Vojno medicinske akademije (VMA) od juče je brigadni general prof. dr Nebojša Marić, istaknuti grudni hirurg, koji je na tu funkciju postavljen nakon što je dosadašnji načelnik brigadni general prof. dr Nenad Perišić penzionisan, potvrđeno je za Danas na VMA.

Kako je rečeno ovom mediju, zamenik načelnika VMA ostaje dr Ivan Leković, koji više nije u činu pukovnika, već u činu brigadnog generala.

Kadrovske promene obuhvataju i Upravu za vojno zdravstvo. Umesto načelnika brigadnog generala dr Dragana Dinčića, koji takođe odlazi u penziju, dolazi brigadni general dr medicinskih nauka Nemanja Borovčanin.

Prof. dr Nebojša Marić rođen je 19. avgusta 1973. godine u Čačku. Završio je Medicinski fakultet u Kragujevcu 1999. godine, a specijalizaciju iz grudne hirurgije na VMA 2009. Doktorirao je na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Dugogodišnji je pripadnik sanitetske službe Vojske Srbije – ranije je bio načelnik Sanitetske službe u Kraljevu. A od 2010. godine radi na VMA, gde je bio načelnik Kabineta za grudnu hirurgiju, a od 2020. načelnik Odeljenja za grudnu hirurgiju.

Zajecaronline/N1/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.