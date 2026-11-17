MUP: Preduzimamo sve mere u identifikovanju izvršilaca namerno izazvanih požara

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas, Povodom učestalih događaja koji se odnose na namerno izazvane požare kao i događaje kojima se izaziva uznemirenje javnosti, da u u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima intenzivno preduzima sve mere i radnje na sprečavanju i suzbijanju ovih događaja, tj. otkrivanju, pronalasku i procesuiranju izvršilaca navedenih krivičnih dela.

Iz MUP-a napominju da će u narednim danima pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pojačati aktivnosti na kontroli lica i vozila u cilju sprečavanja vršenja krivičnih dela, pronalasku predmeta pogodnih za izvršenje krivičnih dela kao i pronalasku lica koja su vršila krivična dela. Bezbednost građana i njihove imovine je primarni cilj Ministarstva unutrašnjih poslova, dodaje se u saopštenju.

Iz ovog ministarstva pozivaju sve da poštuju zakonske propise i upozoravaju da se neće tolerisati kršenje pravnih normi i ističu da će MUP u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima energično primenjivati zakonska ovlašćenja prema svima koji vrše krivična dela i ne poštuju zakonske propise. Iz ovog ministarstva takođe pozivaju sve građane da bez odlaganja svaki događaj ili krivično delo izvršeno na njihovu štetu ili za koja imaju saznanja prijave ovom ministarstvu.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.